منتخب شباب العراق بالطقم الأبيض في مواجهة كوريا الشمالية غداً

شفق نيوز/ عُقِدَ، قبل، في مدينةِ "شينزين" المؤتمرُ التنسيقيُّ الخاصّ بمنتخباتِ المجموعة الثانية لبطولةِ آسيا دون 20 عاماً والتي ستفتتح اليوم الأربعاء في الصين بمواجهتين ضمن المجموعةِ الأولى.

وناقش مسؤولو الاتحاد الآسيويّ لكُرةِ القدم، خلال الاجتماع، جميعَ المتطلبات الإداريّة والتنظيميّة والطبيّة والإعلاميّة التي تخصُّ مبارياتَ البطولة بشكلٍ عامٍ، ومبارياِت المجموعة الثانية بشكلٍ خاصٍ، والتي تضم منتخبنا إلى جانبِ منتخبات كوريا الشمالية والأردن والسعودية.

ومثّل الجانب العراقيّ في الاجتماعِ التنسيقيّ كلٌ من: المديرِ الإداريّ نديم كريم، وطبيب المنتخب الدكتور قاسم الجنابي ومدير التجهيزات عدي جبار.

وبحسبِ الاجتماع الذي عقدَ صباح اليوم، ووفقاً لتعليماتِ الاتحاد الآسيويّ، فلن يتمَّ استخدامُ تقنية الفيديو الـ(VAR) في مبارياتِ بطولة آسيا، وسيقتصر الأمرُ فقط على مباراتي نصف النهائي وكذلك المباراة النهائية.

وتم بعد الاجتماع عرضُ الأطقم والألوان الرسميّة لمنتخباتِ المجموعة الثانية، حيث سيرتدي المنتخب العراقي الشبابيّ الطقمَ الأبيض الكامل، وحارس المرمى الزي الأصفر الكامل في المباراةِ الافتتاحية الأولى له أمام كوريا الشمالية الذي سيخوض المباراةَ بالزي الأحمر الكامل.