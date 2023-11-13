منتخب شباب العراق بالطقم الأبيض في مباراتيه أمام سوريا

شفق نيوز/ أقيم المؤتمر التنسيقي للمباراتين الوديتين بين منتخبي العراق وسوريا للشباب، يوم الاثنين، حيث الإعلان عن الألوان التي سيرتديها الفريقين في المباراتين.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز، أن المؤتمر أقيم في محافظة النجف، حيث مثّل المنتخب العراقي المدير الإداري للمنتخب نديم كريم، مع تواجد مشرف المباراة والمنسق الأمني والمنسق الإعلامي للمباراة الودية الأولى، ومثّل الجانب السوري المدير الإداري لمنتخب سوريا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي منتخب شباب العراق الأطقم البيضاء في المباراتين، بينما سيرتدي المنتخب السوري الأطقم الحمراء، وستنطلق المباراتان في الساعة الخامسة مساءً في ملعب النجف الدولي.

وسيقود المباراة الأولى، التي ستقام يوم غد الثلاثاء، طاقم تحكيم دولي عراقي مؤلف من: محمد سلمان، وأكرم علي، وجهاد عطية، وواثق محمد، وتم الاتفاق بين إدارة المنتخبين على أن تكون المباراة مغلقة إعلامياً.