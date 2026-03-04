منتخب شباب العراق "العالق" يعود لبغداد جواً من مصر وبراً عبر الأردن

شفق نيوز- القاهرة

أكد المنسق الإعلامي لمنتخب شباب العراق رياض هادي، مساء اليوم الأربعاء، أن بعثة المنتخب ستعود إلى بغداد بعد أن ظلت عالقة في مصر لمدة يومين.

وقال هادي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحجز تم على رحلة اليوم، من مصر إلى الأردن"، مبيناً أن "الوفد سيصل إلى الأردن جواً في وقت متأخر من مساء اليوم، على أن يواصل طريقه براً إلى بغداد، بسبب عدم توفر رحلات جوية إلى العاصمة العراقية".

وأوضح أن "تأخر البعثة امتد لليوم الثالث عن موعد العودة المقرر، قبل أن يتمكن الاتحاد من تأمين انتقالها من مصر إلى بغداد عبر هذا المسار البديل".

وكان منتخب شباب العراق قد دخل في معسكر تدريبي بمصر، خاض خلاله مباراتين وديتين، تعادل في الأولى بنتيجة (1-1) وخسر الثانية (0-1)، وذلك ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

ويستعد المنتخب للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا الرابعة لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تستضيفها الكويت للفترة من 23 آذار/ مارس حتى 2 نيسان/ أبريل 2026، بمشاركة 11 منتخباً.

وأسفرت القرعة عن توزيع المنتخبات على ثلاث مجموعات، إذ ضمت المجموعة الأولى منتخبات عُمان والسعودية والبحرين وقطر، فيما جاءت منتخبات العراق والإمارات وسوريا والأردن في المجموعة الثانية، بينما ضمت المجموعة الثالثة المنتخب الكويتي المضيف إلى جانب لبنان وفلسطين.