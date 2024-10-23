منتخب آسيوي يحقق أكبر انتصار في تاريخ كرة القدم

‎شفق نيوز/ حقق منتخب طاجيكستان للناشئين، انتصاراً هو الأكبر في تاريخ كرة القدم، على غوام، حيث انتهت المباراة بنتيجة 33-0 اليوم الأربعاء على ستاد مدينة تشونبوري.

‎وتواجه المنتخبان ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً.

‎وسجل أهداف طاجيكستان كل من حيدرشاه خودويدودوف، هدفين في الدقيقتين (2 و25) ومحمد نازرييف 14 هدفاً في الدقائق (5 و12 و22 و38 و49 و50 و55 و58 و66 و67 و73 و76 و82 و83) ونازرولو عاشوراليزودا 6 أهداف في الدقائق (6 و10 و30 و38 و45+1 و52) واوميد جافويف ثلاثة أهداف في الدقائق (20 و23 و32) وعبدالصمد ماليكمرادوف في الدقيقة (35) وبارفيز بوبونازاروف هدفين في الدقيقتين (41 و42) ومهروجيدين روزيكوف في الدقيقة (62) والبديل أسدبيك مختوموف هدفين في الدقيقتين (63 و77) والبديل محمدجون ميرأحمدوف في الدقيقة (70) والبديل ديفيد مقصودوف في الدقيقة (72).