منتخب سيدات العراق يختتم تحضيراته لمواجهة تيمور الشرقية غداً

شفق نيوز/ اختتم منتخب سيدات العراق تحضيراته، مساء الأحد، بإجراء وحدة تدريبيّة تحضيراً لمواجهة منتخب تيمور الشرقية مساء يوم غد الاثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس آسيا التي تقام في مدينة شيانغ ماي التايلاندية.

وبحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن التدريبات، التي قادها المدرب عبد الوهاب أبو الهيل، وبحضور جميع اللاعبات، أقيمت في ملعب التدريبات الفرعيّ وسط ارتفاع معدلات الرطوبة، سبقتها أجواء ماطرة.

وسعى الملاك التدريبيّ لمنتخب سيدات العراق، وفق البيان، لإخراج اللاعبات من ضغوطات الرحلة الطويلة بعد ساعات من السفر براً وجواً، مع التركيز على بعض الجوانب التكتيكيّة.

ويخوض منتخب سيدات العراق أولى مبارياته في التصفيات يوم غد الاثنين أمام منتخب تيمور الشرقية، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت تايلاند (3:30 ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد) ضمن الجولة الأولى للمجموعة التي تضم أيضاً منتخبات منغوليا والهند وتايلاند.