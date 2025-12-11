منتخب سيدات العراق يحافظ على مركزه في تصنيف FIFA

شفق نيوز- بغداد

حافظ العراقُ على مركزه الـ 166 في تصنيفِ منتخباتِ السيدات العالميّ الشهريّ، الذي يصدره الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم FIFA.

ووفقاً للقائمةِ، التي صدرت اليوم الخميس، فقد حافظ العراقُ على مركزه من أصلِ (198) منتخباً عالمياً، بمجموع نقاط (910.493) بعد أن كان (897.87) في شهر آب/ أغسطس الماضي.

وشارك منتخبُ السيدات في بطولةِ غرب آسيا مؤخراً، وحصل على المركزِ الثالث في اختتامِ البطولة بفوزه بفارق ركلات الجزاء الترجيحيّة على منتخبِ السعودية مستضيف البطولة بأربعة أهدافٍ مقابل هدفين، ليحققَ انجازاً مهماً على صعيد منتخبات السيدات.

وتسعى اللجنةُ النسويّة في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم إلى استثمارِ فترةِ التوقفِ في FIFA DAY خلال الأشهر المُقبلة بهدفِ الاستمرار في خوضِ المباريات الدوليّة الودية، والمشاركة في الاستحقاقاتِ الإقليمية والعربية والقارية؛ من أجل الارتقاءِ إلى مراكز متقدمةٍ أكثر.