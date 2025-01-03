منتخب سيدات العراق لكرة الصالات يغادر إلى الكويت استعداداً لنهائيات آسيا

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب العراقي للسيدات لكرة الصالات متوجهاً إلى دولة الكويت، يوم الجمعة، للدخول في معسكر تدريبي وخوض مباراتين أمام نظيره الكويتي استعداداً لنهائيات آسيا في تايلاند.

وأوقعت القرعة المنتخب العراقي النسوي في المجموعة الأولى لتصفيات كأس آسيا التي تحتضنها الصين 2025 وتختتم نهائياتها في تايلند، إلى جانب منتخبات فلسطين ولبنان والبحرين وتايلند.

وأقيمت القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 19 منتخباً آسيوياً.

وتم تقسيم المنتخبات على أربع مجموعات، ثلاث مجموعات منها تضم خمسة فرق، ومجموعة واحدة تتكون من أربعة فرق، وذلك للتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة عبر التجمع في بلد واحد، خلال الفترة من 11 إلى 19 كانون الثاني/ يناير 2025.

وتتأهل تسعة منتخبات إلى النهائيات، أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخب حاصل على المركز الثالث بين جميع المجموعات.