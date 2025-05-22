منتخب سيدات العراق لكرة الصالات في المركز الـ16 آسيوياً

شفق نيوز/ أصدر الاتحادُ الآسيويُّ لكرةِ القدم، يوم الخميس، تصنيفَ منتخبات القارة لكرةِ صالات السيدات، فيما احتل منتخبُ العراق المركزَ الـ(16) من بين (47) منتخباً.

وبذلك يكون منتخب سيدات العراق لكرة الصالات قد تقدم ستة مراكز في قائمة التصنيف الجديدة التي صدرت اليوم من (22) إلى (16)

وشارك منتخبُ سيدات العراق لكرة الصالات في تصفياتِ كأس آسيا التي جرت في تايلاند شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وتصدر منتخبُ اليابان التصنيفَ بالترتيبِ الأول وتايلاند ثانياً وإيران ثالثاً.

واعتمد الاتحادُ الآسيويُّ، على تحديد (21) منتخباً مصنفاً ضمن الترتيبِ لمشاركاتها في الاستحقاقاتِ القاريّة في المدةِ السابقة.