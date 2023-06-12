منتخب سلة كراسي العراق يخسر أمام بريطانيا في مونديال العالم

شفق نيوز / خسر منتخب العراق لكرة السلة (على الكراسي)، يوم الاثنين، مباراته الثانية أمام نظيره البريطاني في منافسات مونديال العالم، بنتيجة 90-26 وذلك خلال مباراة جرت بين المنتخبين في قاعة المدينة التجارية في دبي بالإمارات.

وقال مدرب المنتخب العراقي، عباس خاكي، بعد المباراة، لوكالة شفق نيوز، إن "الفارق الفني للمنافس بدا واضحاً منذ الدقائق الأولى للمباراة بعد أن أحكم الإنكليز قبضتهم على أجواء المواجهة على العكس من لاعبينا الشباب الذين لم يكن أداؤهم موفقاً طيلة وقت الأشواط الأربعة، نتيجة قلة خبرتهم في مثل هذه المشاركات العالمية".

ورأى خاكي، أن "النتيجة مقبولة جدا في ظل الفوارق الفنية التي يتمتع بها لاعبو المنتخب البريطاني، فضلا على خبرتهم الكبيرة في مثل هذه الاستحقاقات العالمية".

وبين أن "المنتخب البريطاني فرض سيطرته المطلقة على المباراة من خلال الخبرة التي يتمتع بها لاعبوه فضلا على أدائهم الفني المميز الذي كان واضحاً طيلة دقائق اللقاء ولم يظهر لاعبو المنتخب بصورة جيدة".

وختم خاكي، حديثه بالقول: "لا يخفى على أحد أن إعدادنا لم يكن بالمستوى المطلوب، ونحن جئنا لغرض الاحتكاك لاسيما أن معظم لاعبينا هم من الوجوه الشبابية التي تلعب للمرة الأولى في مونديال العالم، خصوصاً أن هدفنا المتفق عليه مع اتحاد اللعبة أن نعمل على إعداد منتخب للمستقبل القريب".