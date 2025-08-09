منتخب سلة العراق يودع كأس آسيا بخسارة ثالثة

شفق نيوز - بغداد / الرياض

‏أخفق المنتخب العراقي، اليوم السبت، بالتأهل إلى المرحلة المقبلة من بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد ثلاث خسائر متتالية في البطولة.

وودع المنتخب العراقي لكرة السلة بطولة كأس آسيا بعد الخسارة أمام الفلبين بنتيجة 66-57.

وخسر منتخب العراق مباراتين ضمن المنافسات ذاتها إذ خسر امام الصين تايبيه بنتيجة 87-60، كما خسر من نظيره النيوزيلندي بنتيجة 100-78 في افتتاح مبارياته ضمن كأس آسيا لكرة السلة للعام 2025.

ويلعب منتخب العراق في المجموعة الرابعة إلى جوار الفلبين ونيوزيلندا والصين تايبيه (تايوان)، وتحتضن مدينة جدة السعودية منافسات النسخة الـ31 من بطولة كأس آسيا لكرة السلة.