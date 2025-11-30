منتخب سلة العراق يواجه إيران اليوم لتعويض خسارته الأولى بتصفيات آسيا

شفق نيوز– بغداد

يواجه المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة، اليوم الأحد، نظيره الإيراني في المباراة الثانية ضمن النافذة الأولى لتصفيات كأس العالم 2027، والتي تقام في الساعة الخامسة عصراً.

وكان المنتخب العراقي قد تكبد خسارة قاسية أمام إيران في المباراة الأولى يوم الخميس الماضي، بنتيجة 94-68، ضمن انطلاق منافسات النافذة الآسيوية في قاعة نهاد نوفل بلبنان.

ويأمل المنتخب العراقي في تعويض الهزيمة الأولى، رغم صعوبة المهمة أمام منتخب إيراني يضم نخبة من أفضل اللاعبين في القارة الآسيوية.

ويقود المنتخب المدرب الأميركي ماز تراخ، بمساعدة المدرب العراقي ثامر مصطفى ومدرب اللياقة سعيد أحمد، في محاولة لتعزيز فرص العراق في التأهل لكأس العالم 2027.