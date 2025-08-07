منتخب سلة العراق يلاقي تايوان في ثاني مبارياته بكأس آسيا

شفق نيوز– جدة

يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة، اليوم الخميس، ثاني مواجهاته في بطولة كأس آسيا، عندما يلاقي نظيره منتخب الصين تايبيه (تايوان)، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تستضيفها مدينة جدة السعودية.

ويأتي اللقاء بعد خسارة المنتخب العراقي في مباراته الافتتاحية أمام نيوزيلندا بنتيجة 100-78، فيما يتبقى له مواجهة ثالثة في المجموعة أمام الفلبين، المقررة يوم السبت المقبل، الموافق 9 آب/أغسطس الحالي.

ويشارك منتخب العراق في النسخة الحادية والثلاثين من البطولة القارية بكامل نجومه، بما في ذلك اللاعب المجنس الأمريكي ديماريو، في ظهور يُعد الخامس للعراق في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا لكرة السلة.

ويُعد أفضل إنجاز للمنتخب العراقي في تاريخ البطولة، تحقيق المركز السادس في نسخة عام 1977.