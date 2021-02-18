منتخب سلة العراق يدخل حجراً صحياً في البحرين وينتظر ظهور النتائج

شفق نيوز/ أعلن رئيس وفد المنتخب العراقي لكرة السلة خالد نجم، يوم الخميس، عن دخول الوفد حجراً صحياً في البحرين بسبب الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا.

وقال نجم وهو أمين سر اتحاد السلة لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد العراقي تم حجره بعد وصوله إلى البحرين، موضحا أن "الحجر يستمر لغاية ظهور نتائج الفحص".

وأوضح أنه "تم استضافة الوفد في فندق كولف كورت وهو نفس الفندق الذي نزلوا فيه في منافسات المرحلة الاولى"، مشيرا إلى أن "الفريق سيبدأ بالتدريبات في صالة نادي الشباب اليوم دون ان يسمح لاحد ان يرافقهم بسبب الوباء وخاصة في هذه الفترة حيث معدل الاصابات في تزايد و الموقف الوبائي اليوم في البحرين يشير الى 700 اصابة".

وبين نجم أن "لجنة تشريفات الاتحاد البحريني لكرة السلة استقبلت امس منتخبنا الوطني العراقي لكرة السلة ولم يسمح لاي شخص اخر ان يتواجد في المطار لا ستقبالهم حسب التعليمات المدرجة للملكة و هذا سياق و اجراء لسلامة الاعبين اولا".