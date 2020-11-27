منتخب سلة العراق يخوض مباراته أمام البحرين بـ9 لاعبين ويشكو "الحرب النفسية"

شفق نيوز/ في إجراءات وصفها اعضاء الوفد العراقي بـ"المستغربة"يخضع اليوم منتخب العراق لكرة السلة لفحوصات جديدة لفيروس كورونا من قبل السلطات البحرينية التي وصلها لخوض تصفيات كأس العالم لكرة السلة.

وقال خالد نجم رئيس وفد منتخب السلة العراقي في البحرين لوكالة شفق نيوز، ان "المنتخب سيدخل المباراة اليوم ضمن تصفيات كأس العالم في الساعة السابعة بتوقيت بغداد، بتسعة لاعبين بعد ان ابعد عدد من لاعبي منتخبنا بداعي إصابتهم بفايروس كورونا على الرغم من وجود شكوك في تشخيص حالتهم"، مشيرا إلى أن "اللاعبين الذين ابعدوا لم تظهر عليهم الأعراض إذ كانوا يتمرنون أربع ساعات يوميا".

وأضاف نجم؛ ان "الاتحاد البحريني يجبرنا على فحوصات كثيرة زادت عن حدها حيث سنخضع اليوم لفحص رابع قبل خوض اللقاء أمام منتخبهم مع أننا قمنا بحجز غرفة خاصة لكل لاعب تفادياً للعدوى إن وجدت".

واشار الى ان "اعضاء الوفد ينظفون غرفهم بأنفسهم ويقومون بنقل القمامة إلى الخارج"، لافتا إلى أنه "رغم كل تلك المعاملة السيئة والحرب النفسية واصلنا تدريباتنا اليومية واليوم منتخبنا جاهز للقاء البحرين".