منتخب سلة العراق يخسر أمام سوريا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

شفق نيوز- بيروت

افتتح المنتخب العراقي لكرة السلة، يوم الجمعة، مشواره بخسارة أمام المنتخب السوري بنتيجة 70-78 نقطة ضمن منافسات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وجرت المباراة في صالة "نهاد نوفل" في العاصمة اللبنانية بيروت عند الساعة الرابعة عصراً، ضمن منافسات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويلاقي المنتخب العراقي نظيره الأردني في الثاني من آذار/ مارس المقبل، عند الساعة الرابعة عصراً أيضاً، في ثاني مواجهاته ضمن هذه التصفيات.

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة قد قرر اعتماد لبنان أرضاً مفترضة للمنتخب العراقي، لعدم جاهزية قاعة الشعب في بغداد لاستضافة المباراتين.