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منتخب سلة العراق يجتاز فحص كورونا ويجري آخر وحدة تدريبية قبل لقاء الهند

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-18T14:13:31+0000
منتخب سلة العراق يجتاز فحص كورونا ويجري آخر وحدة تدريبية قبل لقاء الهند

شفق نيوز/ أظهرت فحوصات كورونا، التي أجراها منتخب العراق لكرة السلة في البحرين، خلوه أعضاء المنتخب من الاصابة بالفيروس، فيما يستعد لإقامة الوحدة التدريبية الاخيرة قبل لقاء الهند يوم السبت المقبل.

وقال رئيس وفد المنتخب العراقي لكرة السلة خالد نجم لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة الطبية في البحرين سلمتنا نتائج فحوصات لاعبي المنتخب الوطني بعد أن أجريت للوفد فحوصات PCR من قبل اللجان الطبية حسب البروتوكول الدولي.

وأضاف نجم؛ ان اللجنة الطبية اكدت بان جميع فحوصات الوفد سلبية ولا توجد أي إصابة في صفوف المنتخب.

واشار الى ان "منتخبنا الوطني لكرة السلة المؤلف من 14 لاعبا باشر في اول وحدة تدريبية له اليوم في صالة زين التابعة للاتحاد البحريني، وشملت الوحدة التدريبية، تدريبات منخفضة الشدة للتخفيف على اللاعبين من جراء السفر، حيث كانت معنويات اللاعبين والكادر الفني والجهاز الإداري عالية بسبب جميع فحوصات PCR كانت سلبية".

وتابع نجم؛ أن المنتخب سيجري يوم غدٍ الجمعة في نفس القاعة وحدته التدريبية الاخيرة قبل مواجهة المنتخب الهندي يوم السبت في تمام الساعة 04:00 عصراً بتوقيت بغداد.

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