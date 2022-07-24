منتخب سلة العراق يتوجه إلى الأردن للمشاركة في بطولة غرب اسيا للشباب

شفق نيوز/ غادر المنتخب العراقي للشباب لكرة السلة العاصمة بغداد اليوم الأحد، متوجها الى سوريا للمشاركة في بطولة غرب اسيا التي ستنطلق غدا الاثنين بمشاركة منتخبات فلسطين، سوريا، لبنان، اضافة الى العراق.

وقال خالد نجم عضو اتحاد السلة لوكالة شفق نيوز؛ إن "الاتحاد العراقي للعبة قدم كل المستلزمات المطلوبة لنجاح مهمة منتخب الشباب خلال من معسكره التدريبي من دعم معنوي و مادي ليكون جاهزا للمنافسات ورقماً صعباً في البطولة المرتقبة".

واشار الى ان المنتخب العراقي سيواجه غدا نظيره السوري في الساعة السابعة مساءً.

وبين ان بطولة غرب آسيا ستكون مؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 18عاماً، حيث يتأهل عن غرب آسيا صاحبا المركزين الأول والثاني.

ولفت ان المنتخب العراقي جاهز للبطولة ولتحقيق نتيجة إيجابية في غرب آسيا.

وكشف نجم عن الوفد المغادر اليوم الى الاردن والذي تألف من: وسن حنون رئيساً للوفد وصبيح الضايف مديراً للفريق وجورج كازانيان مدرباً وحيدر جمعة مساعدا للمدرب وجوتيار علي مساعدا ثان للمدرب وفاضل طه معالجاً وشوان محمد مدرباً للياقة، واللاعبين دياري أركان وعلي علاء وزنار هشيار ورضا يوسف وسفيان ابراهيم ونور الدين عامر ومنتظر حسن ومنجد حيدر وبولان بيجور وأكرم محمد ومؤمل حسين وعلي عبد الحسين.