منتخب سلة العراق يخسر امام نيوزيلندا بافتتاح مبارياته ضمن كأس آسيا

شفق نيوز - بغداد

خسر المنتخب العراقي من نظيره النيوزيلندي بنتيجة 100-78 في افتتاح مبارياته ضمن كأس آسيا لكرة السلة للعام 2025.

ويلعب منتخب العراق في المجموعة الرابعة إلى جوار الفلبين ونيوزيلندا والصين تايبيه (تايوان)، حيث استهل مبارياته بملاقاة نظيره النيوزيلندي، ثم يلتقي مع تايوان يوم 7 من من شهر آب/أغسطس الجاري، ثم مع الفلبين يوم 9 من الشهر نفسه.

وتحتضن مدينة جدة السعودية منافسات النسخة الـ31 من بطولة كأس آسيا لكرة السلة.

وشارك المنتخب العراقي بكامل نجومه الى جانب اللاعب المجنس الأمريكي ديماريو .

ويشارك منتخب العراق في النهائيات القارية للمرة الخامسة بتاريخه ويبقى أفضل إنجاز له هو تحقيق المركز السادس في نسخة البطولة التي أقيمت في العام 1977.