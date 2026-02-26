منتخب إسبانيا يواجه العراق ودياً في حزيران استعداداً لكأس العالم

شفق نيوز– مدريد

كشفت إذاعة COPE الإسبانية، يوم الخميس، أن منتخب إسبانيا لكرة القدم سيخوض مباراة ودية أمام المنتخب العراقي يوم 4 حزيران المقبل، ضمن برنامجه التحضيري لنهائيات كأس العالم.

وذكرت الإذاعة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الاتحاد الإسباني أتم الاتفاق على مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث سيواجه "لا روخا" منتخب العراق أولاً، قبل أن يلتقي لاحقاً منتخب بيرو لكرة القدم في إطار استكمال التحضيرات النهائية للبطولة.

وبحسب التقرير، ستُقام مباراة العراق على الأراضي الإسبانية، وتحديداً على ملعب ملعب ريازور، في خطوة تهدف إلى منح الجهاز الفني فرصة اختبار الجاهزية البدنية والفنية للعناصر الأساسية، إلى جانب الوقوف على مستوى بعض الأسماء الجديدة قبل اعتماد القائمة النهائية للمونديال.

وأشار التقرير إلى أن اختيار منتخبات بأساليب لعب مختلفة يأتي ضمن رؤية فنية لاختبار مرونة المنتخب تكتيكياً، وضمان أعلى درجات الاستعداد قبل خوض غمار المنافسة العالمية.

ويُنتظر أن يعلن الاتحاد الإسباني رسمياً تفاصيل المباراتين خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك مواعيد طرح التذاكر والإجراءات التنظيمية المصاحبة.

يذكر أن آخر مواجهة بين المنتخبين كانت في كأس القارات 2009 وانتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 1-0.