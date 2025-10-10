منتخب إسبانيا يزيد أزمة برشلونة بإصابة جديدة

شفق نيوز- متابعة

تعرض نادي برشلونة لأزمة جديدة بسبب المنتخب الإسباني، بعد الكشف عن إصابة داني أولمو خلال تدريبات "لا روخا"، يوم الجمعة، ما أدى إلى استبعاده من المباراتين المقبلتين أمام جورجيا وبلغاريا.

وازدادت متاعب مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي بعد مغادرة داني أولمو مران المنتخب اليوم متأثرًا بإصابة في عضلة الساق، ليتأكد غيابه عن لقاء جورجيا يوم السبت. الإصابة تمثل ضربة جديدة للمنتخب الإسباني الذي يفقد أحد عناصره الأساسية في الفترة الأخيرة.

أولمو، لاعب برشلونة، كان مرشحًا للبدء أساسيًا أمام جورجيا رغم بدايته المتذبذبة هذا الموسم مع النادي الكتالوني، إلا أنه ظل يحظى بثقة الجهاز الفني للمنتخب.

وسينضم أولمو إلى قائمة الغائبين، التي تضم نيكو ويليامز ولامين يامال، ما يجعل دي لا فوينتي أمام ثلاثة غيابات مؤثرة دفعة واحدة.

ورغم الإصابات المتلاحقة، يحافظ معسكر المنتخب الإسباني على أجواء من الهدوء والتركيز. اللاعبون يواصلون استعداداتهم للمواجهة المقبلة بأقصى درجات الجدية والانضباط، مع التمسك بروح الجماعة والثقة في تجاوز الصعوبات أمام جورجيا، التي تعد من المواجهات “المخادعة” على الورق.

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان له اليوم، أن داني أولمو لن يشارك أمام جورجيا في إلتشي ولا أمام بلغاريا في بلد الوليد بسبب الإصابة.

وأوضح البيان أن اللاعب وصل إلى معسكر المنتخب يوم الاثنين الماضي وهو يعاني من علامات إجهاد عضلي، وهي الحالة التي أشار إليها برشلونة سابقًا.

ورغم تحسن حالته تدريجيًا عبر العلاج وتخفيف الحمل البدني، شعر أولمو اليوم بآلام جديدة في عضلة الساق اليسرى أثناء الجزء المحدد له من المران. فورا خضع اللاعب لفحوص إضافية أثبتت إصابته بتمزق عضلي، وتم إبلاغ الطاقم الطبي في برشلونة بنتائج التشخيص.

وسيبدأ أولمو برنامجه العلاجي داخل معسكر المنتخب قبل أن يعود إلى برشلونة غدًا، بينما يتوجه باقي أفراد البعثة إلى إلتشي لخوض لقاء جورجيا.

وكان نادي برشلونة قد دخل في صدام قبل ذلك مع منتخب إسبانيا، بسبب إصابة لامين يامال في معسكر "لاروخا".