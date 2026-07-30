منتخب رواد العراق يدخل معسكراً في أذربيجان استعداداً للدفاع عن لقب "كأس الخليج"

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس رابطة اللاعبين الدوليين السابقين، سامر سعيد، يوم الخميس، إقامة معسكر تدريبي خارجي لمنتخب قدامى لاعبي العراق في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، ضمن البرنامج الإعدادي الخاص بالمنتخب استعداداً للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج للقدامى التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وأوضح سعيد لوكالة شفق نيوز، أن المعسكر سيتضمن خوض عدد من المباريات الودية أمام فرق ومنتخبات محلية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، وصولاً إلى أعلى درجات الاستعداد قبل خوض غمار البطولة الخليجية.

ويأتي هذا المعسكر في إطار خطة الجهازين الإداري والفني للحفاظ على لقب البطولة، بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب العراقي في النسخة الأولى، حيث يسعى أبطال العراق إلى الظهور بصورة مشرفة والدفاع عن اللقب في النسخة الثانية، بمشاركة منتخبات قدامى لاعبي دول الخليج.