منتخب تنس العراق يغادر إلى الأردن للمشاركة في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب الوطني العراقي للتنس، اليوم السبت، متوجهاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية لفئة دون "12 سنة".

وقال رئيس الاتحاد سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد العراقي توجه إلى الأردن للمشاركة في البطولة الآسيوية المقرر اقامتها هناك للفترة من 19 ولغاية 26، من شهر نيسان/أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من منتخبات القارة".

وأضاف أن "الاتحاد كلف المدرب الآن زكي لقيادة لاعبي المنتخب في استحقاقهم الآسيوي المقبل، والذي سيشارك فيه عدد كبير من لاعبي آسيا".

وأشار إلى أن "الفريق العراقي سيضم ثلاثة لاعبين تم اختيارهم في ضوء النتائج التي خرجوا بها في منافسات محلية"، مبيناً أن "اللاعبين الذين تم اختيارهم هم، احمد شيروان، وأوراس الآن، وعلي حسين محمد".

وأوضح أن "الاتحاد بدأ يهتم بالقاعدة التي تعد أساس اللعبة، وكان قد وضع برنامجه الطويل وباشر في تهيئة الفئات دعماً لمشروع البطل الأولمبي ومن أجل بناء جيل من اللاعبين قادرين على تمثيل المنتخب الوطني الأول بأبهى صورة في الاستحقاقات الدولية المقبلة".