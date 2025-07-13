منتخب تنس العراق يتوجه إلى ماليزيا استعداداً لتصفيات كأس ديفيز

شفق نيوز– بغداد

غادر المنتخب الوطني العراقي للتنس العاصمة بغداد، يوم الأحد، متجهاً إلى ماليزيا استعدادًا لتصفيات بطولة كأس ديفيز المقررة منتصف شهر تموز الحالي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس، سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن المعسكر التدريبي للمنتخب سيقام في ماليزيا قبل انطلاق البطولة بخمسة أيام، بهدف تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً والدخول في أجواء المنافسات.

وأضاف، أن الوفد العراقي يضم المدرب علي خيري واللاعبين عبدالله علي حاتم، محمد هاشم، وأكام دلزار، مشيراً إلى أن اللاعبين غادروا بروح عالية وإصرار على تقديم أفضل ما لديهم في البطولة المقبلة.

وأوضح، أن المدرب وضع منهاجاً لإعداد المنتخب يبدأ بتدريبات مكثفة خلال خمسة أيام، بهدف التأقلم مع أجواء البطولة والظروف المناخية المختلفة قبل دخول المنافسات.

وأشار إلى أن الاتحاد، بالتنسيق مع المدرب، سيقيم عدداً من المباريات التجريبية مع منتخبات مشاركة للاستفادة من الاحتكاك المباشر وتحقيق أقصى درجات الجاهزية.

وفي سياق متصل، ثمن مجلس إدارة الاتحاد العراقي للتنس جهود رئيس الاتحاد سيف العگيلي لتحمله أجور سكن اللاعبين خلال المعسكر التدريبي الداخلي الذي اختتم في أربيل، وكذلك إرساله اللاعبين لمدة أسبوع إلى ماليزيا على نفقته الخاصة، وسط الأزمة المالية التي تمر بها العملية الرياضية في العراق.

وجاءت مشاركة الاتحاد في هذه البطولة على نفقة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.