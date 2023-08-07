منتخب تنس العراق الرجالي والنسائي يعسكر في مصر استعدادا للاستحقاقات الدولية

شفق نيوز/ غادر وفد منتخب العراق لكلا الجنسين، يوم الإثنين، العاصمة بغداد متوجها الى مصر للدخول بمعسكر تدريبي استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة والتهيئة لمنافسات الاندية العراقية للتنس.

وقال رئيس اتحاد التنس العراقي سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد الحالي يعتبر اكبر وفد للتنس يعسكر خارج العراق في تاريخ اللعبة اذ وصل العدد الى 26 لاعباً ولاعبة يمثلون العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية".

واضاف ان "المعسكر التدريبي في مصر سيستمر اسبوعين يتخلله مباريات ودية مع تسعة اندية مصرية على مستوى عال".

وبين العگيلي ان "الاتحاد يحرص على الاهتمام بقاعدة اللعبة والمواهب لتكون رافداً للمنتخبات الوطنية بعد سقف زمني محدد"، مبينا ان "الاتحاد حرص على ان يضم اكبر عدد من المواهب اذ حصرها بالاعمار 12، 14، 16 سنة اضافة للمتقدمين الذين يستعدون لبطولات دولية مقبلة".