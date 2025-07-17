منتخب تايكوندو العراق يحقق 12 وساماً في بطولة الفارس الدولية

شفق نيوز- بغداد

حقق المنتخب العراقي للشباب والناشئين بالتايكوندو، يوم الخميس، إنجازاً لافتاً خلال مشاركته في بطولة الفارس الدولية التي أُقيمت في العاصمة الأردنية عمّان.

وحصد العراق لقب 12 وساماً ملوّناً، توزعت بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات، بعد أداء متميز قدّمه اللاعبون الذين أظهروا مستويات فنية عالية استحقوا على إثرها التتويج والتفوق.

يذكر أن الاتحاد العراقي الذي يرأسه محمود عباس، وضع اهتماما كبيرا للفئات العمرية لتكون نواة المنتخب مستقبلاً ودعم مشروع البطل الأولمبي.