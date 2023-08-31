منتخب تايكوندو العراق يتوجه إلى لبنان للمشاركة في بطولة آسيا

شفق نيوز/ توجه وفد منتخب "تايكوندو" العراقي للشباب والشابات، يوم الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للمشاركة ببطولة آسيا المقرر انطلاقها غداً.

وقال المتحدث الإعلامي لاتحاد التايكوندو، أحمد الغراوي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيشارك في بطولة آسيا المقررة في لبنان، بمشاركة آسيوية واسعة تضم أبرز لاعبي القارة.

وأضاف الغراوي، أن "المنافسات الآسيوية تعد من أقوى البطولات عالمياً، كونها تضم منتخبات أبطال اللعبة دولياً"، مبيناً أن "البطولة تحظى باهتمامٍ واسعٍ من قبل القارة الصفراء".

وأشار إلى أن "بقية أعضاء الوفد المتمثلين بمنتخبي الناشئين والمتقدمين والبومسي سيلتحقون تباعاً خلال أيام البطولة المقررة للمدة 1-14 من شهر أيلول".

وأوضح الغراوي، أن "المنتخب العراقي استعد داخلياً بفئاته كافة لبطولة آسيا المرتقبة، وذلك ضمن معسكر تدريبي أقامه الاتحاد بغية إعداد لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للبطولة الآسيوية المقبلة".

يشار إلى أن المنتخب العراقي للناشئين والشباب شارك في بطولة العرب الثالثة للتايكواندو التي اختتمت في إمارة الفجيرة الإماراتية، وتمكن فيها اللاعب محمد الصدر من نيل الميدالية الذهبية بفئة الشباب بوزن 68 كغم، بينما خطفت البطلة ميسم ستار ذهبية الناشئات بوزن 59 كغم.