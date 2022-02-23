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منتخب بغداد يتوج ببطولة الجمهورية لكرة السلة للناشئين

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-23T17:37:19+0000
منتخب بغداد يتوج ببطولة الجمهورية لكرة السلة للناشئين

شفق نيوز/ توج منتخب بغداد بالمركز الاول في اختتام بطولة الجمهورية بكرة السلة للناشئين التي أقيمت في مدينة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال حسين العميدي رئيس اتحاد السلة لوكالة شفق نيوز، إن "منتخب بغداد توج بلقب بطولة الجمهورية للناشئين بعد تغلبه في المباراة الختامية على منتخب دهوك بفارق نقطتين بنتيجة 73-71، الذي حصد المركز الثاني".

واوضح ان "منتخب بابل حصد المركز الثالث بينما كان المركز الرابع لمنتخب السليمانية".

واشار العميدي الى ان "البطولة التي استضافتها دخوك شهدت مشاركة 16 محافظة للفترة من 18 ولغاية 23 لشهر شباط الحالي".

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