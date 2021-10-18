منتخب بغداد بطلاً للجمهورية بالتجذيف

شفق نيوز/ ‏‎فاز منتخب بغداد للتجذيف، يوم الاثنين، بالمركز الأول في بطولة الجمهورية التي استمرت ليومين.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد العراقي المركزي للتجذيف، نظم البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات مثلت بغداد، والبصرة، وذي قار، والديوانية، والنجف، وبابل، ونينوى، والسليمانية، والتي استمرت ليومين في المركز التدريبي للاتحاد على نهر دجلة مقابل القشلة في العاصمة بغداد.

وتنافس المجذفون بقوارب الفردي والزوجي لفئتي المتقدمين والشباب لمسافة ٢٠٠٠ متر.

‏‎وقال رئيس الاتحاد عبد السلام خلف، ان منافسات البطولة أسفرت عن فوز منتخب بغداد بالمركز الأول برصيد ٢٨ نقطة، وحلّ منتخب الديوانية ثانياً برصيد ١٦ نقطة، ثم منتخب ذي قار ثالثاً برصيد ١٣ نقطة.