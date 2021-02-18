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منتخب اليد العراقي يلغي مشاركته في بطولة إيران الدولية لعدم منح الـ"فيزا"

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-18T06:12:38+0000
منتخب اليد العراقي يلغي مشاركته في بطولة إيران الدولية لعدم منح الـ"فيزا"

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد يوم الخميس عن إلغاء سفر المنتخب العراقي للشباب للمشاركة في بطولة إيران الدولية بسبب عدم منح تأشيرات الدخول للوفد وكذلك عدم اصدار اي منها لغاية الآن .

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا لشفق نيوز، إن "الاتحاد قرر إلغاء مشاركة منتخبه الشبابي بعد أن وجد عدم جدية الجانب الإيراني الذي ابلغنا بعدم توفر "الفيزا" لحد الان ، اذ اشترطت علينا السفارة الإيرانية مخاطبة وزارة الخارجية العراقية للسفارة الإيرانية وهذه امور تعجيزية تطلب من وفد رياضي مدعو لبطولة دولية" .

واضاف ان "الاتحاد الايراني خاطبنا واشترط أنه لا يستطيع دعوة سوى  21 شخصا وكنا قد اتفقنا معهم على 29 عدد الوفد ما بين لاعب ومدرب وإداري ومعالجين".

وأشار عبد الرضا إلى أن الفريق العراقي كان قد أنهى جاهزيته للمشاركة في البطولة تحت إشراف المدرب قتيبة احمد الذي وقف على التشكيلة الاساسية وسمى 16 لاعبا شابا للمشاركة في البطولة .

وكان المقرر أن يغادر الوفد السبت المقبل للمشاركة في البطولة التي ستستمر لغاية نهاية شهر شباط الجاري.

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