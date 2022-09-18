منتخب الناشئين يستأنف تدريباته في بغداد تحضيرا لتصفيات آسيا 

شفق نيوز/ استأنف منتخب الناشئين تدريباته في العاصمة بغداد تحضيرا لتصفيات آسيا دون ١٧ عاما التي ستقام في سلطنة عمان للفترة من الأول من تشرين الأول المقبل حتى العاشر من الشهر نفسه.

وخاض المنتخب وحدتهُ التدريبية الثالثة على ملعب الراحل علي حسين شهاب في مجمع وزارة الشباب والرياضة، وبحضور جميع اللاعبين باستثناء اللاعب باقر ضياء الذي منح إجازة لإكمال امتحاناته الدراسية على أن يلتحق فور انتهائها.

وشهدت التدريبات عودة اللاعبين المُصابين الذين تسببت الإصابة بغيابهم في بُطولة كأس العرب، وهم أمير جواد وسجاد إياد وأيوب إبراهيم. كما التحق بالفريق اللاعب علي حسن الذي غاب عن كأس العرب بسبب ارتباطاته الدراسية.

يشارُ إلى أن المنتخب يلعبُ ضمن مجموعةٍ تضمُ منتخبات عمان البلد المضيف ولبنان وقطر والبحرين، ويفتتح منتخب العراق مشوار التصفيات بمواجهة المنتخب القطري في الأول من الشهر المُقبل.