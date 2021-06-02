منتخب الناشئين يستعد لبطولة العرب بخماسية

شفق نيوز/ تغلبَ منتخب الناشئين لكرة القدم، على أكاديمية المعقل بخمسة أهدافٍ من دون مقابل، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء في مجمع وزارة الشباب والرياضة.

وتدخل هذه المباراة ضمن استعدادات منتخب الناشئين للمشاركة في بطولة العرب التي ستقام بالمغرب في شهر تموز المقبل.

وتناوبَ على إحراز أهداف المنتخب كل من اوريقد فتوح وحسن علي، وعبد الله احمد وحسن علي كامل وحسين كاظم.

وقالَ مدرب منتخب الناشئين، حسن كمال: إننا اكتسبنا الفائدة الفنية والغاية المرجوة من المباراة، بعد أن وقفنا على مستويات جميع اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية.

وأوضحَ كمال: سنسعى في الأيام المقبلة لإجراء العديد من المباريات الودية مع الفرق من فئة الشباب بغية الوصول للجاهزية التامة قبل الولوج للبطولة العربية.