منتخب الناشئين يخوض أولى وحداته التدريبية في معسكر الصين

شفق نيوز/ أجرى منتخبُ الناشئين العراقي، مساء اليوم الأربعاء (بتوقيت الصين)، أولى وحداته التدريبيّة في العاصمةِ الصينية بكين، وذلك ضمن معسكره التدريبيّ هناك قبل التوجه إلى الصين تايبيه لخوض التصفيات الآسيويّة المؤهلة لنهائيات آسيا 2025 والتي ستقام في السعودية.

واقتصرت الوحدةُ التدريبيةُ الأولى للاعبين على عمليةِ الاستشفاء بعد رحلةِ المنتخب الطويلة من بغداد إلى الصين.

وسيخوض منتخب الناشئين التصفياتَ الآسيويّة ضمن المجموعةِ الخامسة إلى جانب منتخبات أوزبكستان والصين تايبيه وفلسطين والتي ستقام للفترة من 22 ولغاية 27 من شهر تشرين الأول / اكتوبر الحالي.

وسيسافر المنتخب إلى الصين تايبيه يوم السبت المقبل، لخوضِ غمار التصفيات، حيث سيواجه البلد المُضيف في أولى مبارياته ضمن التصفياتِ الآسيوية يوم الأربعاء المقبل.

ويتأهل جميع متصدري المجموعات العشر في التصفيات الآسيوية إلى جانب أفضل خمسة منتخباتٍ حاصلة على المركز الثاني إلى النسخة العشرين من نهائيات هذه البطولة القارية إلى جانب السعودية المنتخب المضيف للبطولة.