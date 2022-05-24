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منتخب الناشئين يخسر أمام منتخب شباب محافظة النجف ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-24T17:42:51+0000
منتخب الناشئين يخسر أمام منتخب شباب محافظة النجف ودياً

شفق نيوز/ خاضَ منتخب الناشئين أولى مُبارياته الوديّة أمام منتخب شباب محافظةِ النجف، وخسرَ بنتيجة هدفين مقابل هدفٍ واحدٍ في المباراةِ التي أقيمت اليوم الثلاثاء في ملعبِ النجف الدولي ضمن إطارِ تحضيرات منتخبِ الناشئين لبطولةِ غرب آسيا.

وجاءَ هدفا النجفِ من ركلتي جزاء، فيما أحرز لمنتخبِ الناشئين اللاعب أدهم قيس.

وقالَ مدرب منتخب الناشئين، حسن كمال: لاعبونا قدموا مباراةً جيدةً رغم أنها الأولى للمنتخبِ بعد انقطاعٍ دامَ ستة أشهر، وبعض اللاعبين خاضوا مباراتهم الأولى معنا بعد أن تمت إضافتهم في الاختبارات.

وبيّنَ: سيطرَ لاعبونا بشكلٍ تامٍ على اللعبِ في الشوطِ الثاني، وجارينا النجف رغم الفارقِ البدني بين لاعبينا بالأعمار والبناء الجسماني، والأهداف التي دخلت مرمانا جاءت من ركلتي جزاء، أي من أخطاءٍ فردية، وبغض النظر عن النتيجة فأداءُ فريقنا كان ممتازاً في الشوط الثاني.

وأشارَ إلى: إن الجهاز الفني زجَ بأكثر عددٍ من اللاعبين ومنحهم فرصةَ المشاركة، وسنخوض مباراةً أخرى نهاية الأسبوع من المؤمل أن تكون أمام فريقِ الكوت، ونسعى كذلك لتأمينِ مبارياتٍ أخرى في الأسبوع المقبل.

وأوضحَ: نأملُ أن يكتملَ رتم التحضير بمعسكرٍ خارجي نخوضُ من خلاله ثلاث مبارياتٍ ودية على مستوى عالٍ لرفع جاهزيةِ الفريق قبل الشروعِ في بطولةِ غرب آسيا التي ستقام في العشرين من شهر حزيران المُقبل في الأردن.

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