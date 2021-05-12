منتخب الناشئين لكرة القدم يباشر تدريباته استعداداً للبطولة العربية

شفق نيوز/ أجرى منتخب الناشئين العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أولى وحداته التدريبية تحضيراً للبطولة العربية التي ستنطلق في شهر تموز المقبل بالمملكة المغربية.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوحدة التدريبية جرت على ملعب المرحوم (علي حسين) في مجمع وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الملاك التدريبي المؤلف من حسن كمال وسعد عبد الحميد ومحمد علي كريم، ومدرب اللياقة البدنية مصطفى سلام، ومدرب حراس المرمى علي حسين مشربت.

وقالَ مدرب المنتخب حسن كمال، بحسب البيان، إن "الوحدة التدريبية الأولى شهدت تواجد أكثر من 80 لاعبا من مواليد 2005 و2006، حيث نحاول جاهدين انتقاء الأفضل منهم للانضمام للمنتخب بغية الوصول للجاهزية التامة قبل الولوج في البطولة العربية في شهر تموز المقبل".

وأضافَ ان "اختبارات اللاعبين جارية على قدمٍ وساق، ومن المؤمل أن يتضاعف العدد غداً الخميس، على اعتبار ان إجراءات الحظر ومنع التجوال حالت من دون اكتمال عقد اللاعبين في اليوم الأول".

وأشارَ كمال إلى ان "لجنة الكشافين في الهيئة التطبيعية أرسلت لنا قائمة بأسماء عددٍ من اللاعبين الذين برزوا في دوري الناشئين، ناهيك عن الأسماء التي تم اختيارها من قبلنا من خلال متابعتنا لمنافسات دوري الناشئين بشكل مستمر، إضافة إلى تواجد لاعبينا ممن تم ترحيلهم من منتخب الأشبال".

واختتمَ مدرب المنتخب حديثه بالقول، إن "الهيئة التطبيعية أوصتنا بضرورة محاربة آفة التزوير، وإبعاد أي لاعب تحوم حوله الشكوك، وهذا هو ديدننا، حيث حاربنا التزوير منذ بداية تسلمنا المهمة مع منتخب الأشبال".