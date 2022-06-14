منتخب الناشئين العراقي يلاقي شباب انطاليا ودياً

شفق نيوز/ يواصل منتخب الناشئين العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تدريباته تحضيراً لخوضِ أولى مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي المقام في تركيا، حيث يلاعب غداً الأربعاء شبابَ نادي أنطاليا.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب بدأ الوحدةَ التدريبية الأولى له الأحد الماضي في مدينة أنطاليا بعد وصوله في وقت متأخر إلى مقر إقامته، بعد رحلة مضنية شهدت انتظاراً لما يقرب من سبع ساعات في اسطنبول قبل التوجه إلى مدينة أنطاليا.

والتحقَ بالوفد الثنائي أحمد عبد الرضا المحترف في نادي بيرشخوت البلجيكي، واللاعب علي الوادي المحترف في نادي لومبي الدنماركي.