منتخب الناشئين العراقي يغادر غداً إلى السعودية للمشاركة ببطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ يغادر منتخب الناشئين العراقي، صباح يوم غدٍ الجمعة، متوجهاً إلى مدينة الدمام للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين التي تستضيفها المملكةُ العربية السعودية للفترة من الخامس ولغاية الرابع عشر من الشهر الجاري.

واختارَ مدرب منتخب الناشئين، حسن كمال، قائمةً تضم 23 لاعباً، وهم: باقر بشر ويوسف إبراهيم ومحمد إبراهيم لحراسة المرمى، وأحمد جواد وكاميران أحمد وسجاد راهي ومحمد صادق تراث وحسين فاهم وحسن عامر وأسامة علي ولؤي أحمد وسجاد خميس واوريقد فتوح وأيوب إبراهيم وأمير جواد وسجاد إياد ومصطفى وسام وعلي أكبر طاهر وسجاد رعد حمودي وسجاد حميد وحسن علي حسين وحسن جعفر وحسين كاظم جبار، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقالَ المدرب حسن كمال، إن المنتخب يواصل استعداداته تحضيراً لبطولةِ غرب آسيا من خلال المعسكر الذي اختتمَ مؤخراً في مدينة كربلاء، وخاضَ فيه عدداً من المبارياتِ التجريبيّة للوقوف على جاهزيّة اللاعبين.

وبينَ أن جميع المنتخبات جيدة واستعدت للبطولة، ويبقى لكل منتخبٍ طموحه، لافتا إلى ان المنتخب رغم ظروفه لكنه يطمح للمنافسةِ لتدرجه معي من فئة الأشبال وصولاً لفئة الناشئين، ونأملُ أن نحقق نتائج طيبة في البطولة.

يشارُ إلى أن الجهاز الفني لمنتخبِ الناشئين مؤلفٌ من حسن كمال مدرباً، وسعد عبد الحميد ومحمد علي كريم مدربين مساعدين، وعلي حسين مشربت مدرباً لحراس المرمى، ومصطفى سلام مدرباً للياقة البدنية وحميد رشيد مديراً إدارياً.