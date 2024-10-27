منتخب الناشئين العراقي يحقق ذهبية بطولة العالم لتنس كرة القدم

شفق نيوز/ أحرز منتخب العراق للناشئين في تنس كرة القدم لقب بطولة العالم للعبة، التي اختتمت فعالياتها، اليوم الأحد، في مدينة بوخارست الرومانية، بمشاركة 24 منتخباً من مختلف قارات العالم.

وقال رئيس اتحاد اللعبة، صفاء صاحب، لوكالة شفق نيوز، إن منتخب الناشئين حقق اللقب والوسام الذهبي بعد تفوقه في المباراة النهائية على منتخب الدنمارك بشوطين مقابل لا شيء، موضحاً أن هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه للعراق في بطولة العالم لمنتخبات الناشئين.

وأضاف صاحب أن المنتخب العراقي للناشئين تألق في البطولة، حيث تفوق على منتخبات كندا ومولدوفا والدنمارك في دور المجموعات، ثم تغلب على منتخب قبرص في دور الثمانية، وتأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب هنغاريا في نصف النهائي.

وأشار رئيس اتحاد اللعبة إلى أن العراق حصد وسامين فضيين آخرين في البطولة، حيث حصل على الفضية في فعالية "مختلط الشباب" وفضية أخرى في فعالية "مختلط المتقدمين"، بينما أحرز الناشئون أيضاً الوسام النحاسي في منافسات فعالية "المختلط".