منتخب الناشئين العراقي يتغلب على فريق السياحة الأول ودياً

شفق نيوز/ تغلب منتخب الناشئين على فريق السياحة الأول بثلاثة أهداف لواحد، في بروفة ودية أقيمت على ملعب الجامعة المستنصرية، اليوم الاثنين، واحرز الاهداف اللاعبون ذو الفقار يونس عبد علي وعبدالله زهير وحيدر عبد الكريم.

وأثنى مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد، على الأداء الذي قدمه اللاعبون في المباراة برغم سوء أرضية الملعب.

وبين، لقد منحنا الفرصة لأغلب عناصر المنتخب من أجل اكتساب الثقة، وزرع روح التنافس بين الجميع.

وأضاف محمد، أن الاحتكاك مع اللاعبين الذين يفوقون لاعبي المنتخب من ناحيتي العمر والبناء الجسماني يمنح لاعبينا الفرصة المثالية لتطوير إمكاناتهم الفنية والبدنية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خوض عدة مباريات ودية مع فرق الدوري الممتاز.

وتابع رفعنا سقف التدريبات من أربع وحدات تدريبية إلى خمس في الأسبوع لتعويض لاعبينا عن عدم وجود دوري للفئات العمرية، وللحفاظ على مخزونهم البدني قبيل الشروع في المعسكرات الخارجية خلال الفترة المقبلة.