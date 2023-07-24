منتخب المبارزة العراقي ينسحب من مواجهة إسرائيل في بطولة العالم

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي للمبارزة، يوم الاثنين، انسحاب لاعبي المنتخب من مواجهة اللاعبين الاسرائيليين في بطولة العالم الجارية منافساتها في مدينة ميلانو الايطالية.

قال مدير اعلام الاتحاد ازهر علي، لوكالة شفق نيوز، ان "القرعة وضعت المنتخب العراقي ضمن مجموعة فيها اسرائيل، لذلك انسحب لاعبونا من منافسات فردي سلاح الشيش، وفردي سلاح سيف المبارزة".

واستدرك علي "الانسحاب جزئي ويقتصر على المواجهات مع اسرائيل، وسيشارك لاعبونا في المنافسات الاخرى مع منتخبات الدول المشاركة باستثناء إسرائيل"، مؤكداً أن "الاتحاد العراقي لن يتعرض لعقوبة جراء الانسحاب فنحن على علم باللوائح والانظمة الدولية".

واضاف "منتخبنا انسحب من قرعة منافسات فردي سلاح الشيش وفردي سلاح سيف المبارزة بعد ان علم بوجود اسرائيل ضمن المجموعة، لكنه سيحضر في قرعة المنافسات الاخرى بشكل طبيعي".

ولفت الى ان "الانسحاب جاء انطلاقاً من المبادئ الوطنية الراسخة وطاعة للمرجعية الدينية وتنفيذا لقرارت الحكومة والبرلمان التي تجرم التطبيع مع اسرائيل".

واشار علي الى ان "البطولة تعد من اكبر البطولات العالمية ولها اهمية كبيرة في التنقيط لدورة الالعاب الاولمبية، لذا جاءت التحضيرات مبكرة لغرض المشاركة فيها قبل خوض دورة الالعاب الاسيوية".