منتخب الكويت يصل البصرة ومدربه يفرض حظراً إعلامياً على تدريبات اليوم

شفق نيوز/ يصل وفد المنتخب الكويتي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إلى محافظة البصرة، وذلك استعداداً لمواجهة المنتخب العراقي بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن "التوجّهَ إلى البصرة سيكون بعدد حافلات كثيرة نظرًا لرغبة الجماهير الكويتية في حضور المباراة، موضحاً أن الوفد سينطلق من الكويت عند الساعة 2:30 مساءً، مع توفير وجبات الإفطار وجميع المستلزمات للجماهير.

بدوره، دعا مدرب المنتخب الكويتي الأرجنتيني خوان بيتزي، إلى عدم حضور وسائل الإعلام العراقية لتدريبات المنتخب الكويتي المقررة مساء اليوم في المدينة الرياضية بالبصرة.

فيما قرر السماح لوسائل الاعلام العراقية والاخرى بالتواجد فقط في التدريب الرسمي يوم غد ٍ الأربعاء، وذلك بحسب الضوابط القانونية التي يضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تسمح التغطية الاعلامية لمدة 15 دقيقة فقط.

وقرر الاتحاد الكويتي تامين حافلات للمشجعين الرغبين بدخول العراق عبر منفذ سفوان والتي سترافق وفد المنتخب الكويتي خلال رحلته الى البصرة بعد ظهر اليوم .

وضمت قائمة المنتخب الكويتي التي دعاها الارجنتيني خوان بيتزي كلاً من اللاعبين سعود الحوشان ومشاري غنام وفهد الهاجري وسامي الصانع ومحمد دحام ورضا هاني وأحمد الظفيري ويوسف ناصر وخالد الرشيدي ومعاد الظفيري وخالد إبراهيم وعيد الرشيدي وجاسم المطر ومبارك الفنيني وسليمان عبدالغفور وحسن حمدان ومحمد خالد وخالد المرشد وسلمان العوضي وحسين اشكناني وعلي خلف وعبدالرحمن الفضلي ومعاذ الاصيمع وفواز عايض وحمد حربي وفواز مبيليش وسلمان بورمية وسلطان العنزي.

‏ويحتل المنتخب الكويتي المركز الخامس في المجموعة برصيد أربع نقاط، فما يحتل المنتخب العراقي المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم 2026.