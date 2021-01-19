منتخب الكويت يحط الرحال في البصرة الاحد المقبل

شفق نيوز/ اكد نائب رئيس الهيئة التطبيعية، عن تحديد الاتحاد الكويتي لكرة القدم يوم الاحد المقبل موعدا لوصول وفده الكروي الخاص الى مدينة البصرة.

وقال شامل كامل لوكالة شفق نيوز ان وفد منتخب الكويت سيصل البصرة الاحد المقبل لملاقاة منتخبنا وديا في السابع والعشرين من الشهر الحالي.

وبين ان التطبيعية وبدعم من قبل وزارة الشباب والرياضة انهت كافة الامور التنظيمية لاستضافة المباراة.

واضاف انه من المؤمل ان تحضر شخصيات مهمة للمباراة أبرزها رئيسي الاتحادين الدولي والاسيوي لكرة القدم، بعد توجيه الدعوة إليهما من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.