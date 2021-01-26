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منتخب الكويت يجري أول وآخر وحدة تدريبية في البصرة.. صور

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-26T18:17:43+0000
منتخب الكويت يجري أول وآخر وحدة تدريبية في البصرة.. صور

شفق نيوز/ اجرى منتخب الكويت لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب البصرة الدولي تحضيراً لمباراة المنتخب الوطني العراقي يوم غد.

وتعد الوحدة التدريبية اليوم للفريق الكويتي هي الوحيدة قبل اللقاء اذ وصل يوم امس الى البصرة عبر بوابة سفوان الحدودية .

ومن المقرر أن يلتقي العراق والكويت "ودياً" يوم غد الاربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد، في المباراة التي ستقام على ملعب البصرة الدولي، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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