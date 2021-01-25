منتخب الكويت وشخصيات رفيعة في البصرة.. صور

شفق نيوز/ وصلَ، مساء اليوم الاثنين، عبر منفذ سفوان الحدودي، وفد المنتخب الكويتي لكرة القدم، والذي يضم العديد من الشخصيات الرياضية والاعلامية.

وكانَ في استقبال وفد منتخب الكويت رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، والأمين العام للهيئة التطبيعية محمد فرحان، وعدد من الشخصيات الرياضية، فضلاً عن تواجد عدد غفير من وسائل الإعلام العراقية.

وسيخوضُ منتخب الكويت الشقيق، يوم غد الثلاثاء، وحدته التدريبية على ملعب البصرة الدولي، تحضيراً لمباراة المنتخب الوطني العراقي بعد غد الأربعاء، في المواجهة الودية التي تدخل ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

واستدعى الإسباني، آندريس كاراسكو، مدرب منتخب الكويت، 23 لاعبًا لمواجهة أسود الرافدين، في القائمة التي ضمت كل من "سليمان عبد الغفور، حسين كنكوني، سعود القناعي، فهد الهاجري، محمد العازمي، فهد حمود، على عتيق، حمد القلاف، عزيز بن ناجي، عبد الله عمار، خالد شامان، مهدي دشتي، ناصر فالح، عبد العزيز وادي، فواز العتيبي، بدر المطوع، بندر السلامة، مبارك الفنيني، أحمد الزنكي، عيد الرشيدي، يوسف الرشيدي، شبيب الخالدي، فصيل عجب".