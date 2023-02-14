منتخب العراق يُشارك في البطولة العربية للرماية في مصر

شفق نيوز / غادر وفد المنتخب العراقي للرماية للأسلحة الهوائية، اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في البطولة العربية، في حين وصف رئيس الوفد المشارك استعدادات المنتخب بأنها جيدة.

وقال رئيس الوفد العراقي مندوب السعد في اتصال هاتفي لوكالة شفق نيوز إن "وفد منتخبنا استعد بشكل جيد للمشاركة في البطولة العربية للرماية لهذا العام 2023 المقامة من منهاج الاتحاد العربي للعبة"، مبينا ان "المنافسات تقام في مصر للمدة من 14-17 شباط الجاري".

وأضاف، ان "الوفد جاء برئاستي، وضم بشار طه ادارياً، وضياء عباس مدرباً للمسدس الهوائي، وفائزة آزاد فلاح مدربةً للبندقية، و الحكمين الدوليين محمد غلام ومحمد جبار، و15 لاعباً ولاعبة لفعاليتي البندقية والمسدس الهوائي لفئتي المتقدمين والناشئين".

كما أشار السعد الى ان "الوفد العراقي يحظى دائماً في كل البطولات باهتمام كبير من قبل الدول المنظمة، لما يمتلكه من سمعة طيبة في مجال اللعبة على المستويات كافة، ولا سيما انه حقق نتائج طيبة بمشاركات خارجية عديدة".

وكان منتخب العراق الوطني أنهى تدريباته اليومية في معسكره الداخلي في ميدان الرماية بالعاصمة بغداد استعداداً للمشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها القاهرة.