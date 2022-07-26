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منتخب العراق يودع بطولة كأس العرب للشباب بخسارة ثقيلة امام السعودية

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-26T15:51:12+0000
منتخب العراق يودع بطولة كأس العرب للشباب بخسارة ثقيلة امام السعودية

شفق نيوز/ ودع منتخب شباب العراق بشكل رسمي بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً، يوم الثلاثاء، من دون إحراز أي نقطة بعد خسارة ثانية أمام نظيره السعودي، بنتيجة ثقيلة.

وانتهت المباراة التي جرت عصر اليوم في السعودية بنتيجة 1-4، وهي ثاني خسارة للمنتخب العراقي بعد خسارته أمام موريتانيا 0-1، ليكون ثاني منتخب مودع بعد المنتخب السوداني الذي ودع البطولة أمس الاثنين، بعدما ظل بلا رصيد من النقاط عقب هزيمتين من المغرب وفلسطين.

وتأهل منتخب السعودية للشباب لدور ربع نهائي البطولة متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بينما ودع منتخب شباب العراق البطولة من دون نقاط.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفي الشوط الثاني سجل السعودية هدفه الرابع من ركلة جزاء قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق بأقدام عبد الله رديف الذي سجل الهاترك بلقاء اليوم بمرمى منتخب شباب العراق.

وضيف ملعب الأمير سلطان في الساعة الخامسة من عصر اليوم مباراة منتخب شباب العراق ونظيره السعودي ضمن الجولة الثالثة لبطولة كأس العرب الجارية احداثها حالياً في مدينة أبها السعودية.

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