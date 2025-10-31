منتخب العراق يودع بطولة غرب آسيا تحت 17 عاما

شفق نيوز- بغداد

ودع منتخب العراق، بطولة غرب اسيا تحت 17 عاما بعد خسارته امام نظيره اللبناني 0-1 اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة غرب كأس آسيا الجارية أحداثها في مدينة العقبة الأردنية .

وجرت المباراة على ملعب العقبة عند الساعة الثالثة عصراً ضمن ختام مرحلة المجموعات .

وتقدم منتخب لبنان بهدف واحد دون مقابل للمنتخب العراقي منذ الشوط الاول ورغم طرد لاعب من لبنان في بداية الشوط الاول لم يتمكن لاعبونا من تسجيل اي هدف ليودع البطولة بعد خسارة اليوم .

وكان منتخب العراق تحت 17 سنة خاض مباراتين خسر في أولها أمام نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، وفاز في ثانيها على منتخب الكويت بأربعة أهداف نظيفة .

وبحسب نظام البطولة يتأهل المتصدر من كل مجموعة، إضافة إلى صاحب المركز الثاني، إلى الدور نصف النهائي .