منتخب العراق يواجه سوريا ودياً في كربلاء تحضيراً لتصفيات آسيا للناشئين

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي للناشئين اليوم الاثنين، نظيره السوري على ملعب كربلاء، في إطار مباراته التجريبية الثانية ضمن تحضيراته لتصفيات كأس آسيا للناشئين في كرة القدم.

وكان منتخب العراق للناشئين قد أنهى تدريباته يوم أمس الأحد في ملعب كربلاء الثانوي، استعداداً لمواجهة نظيره السوري اليوم.

وفي مباراته الودية الأولى يوم الجمعة الماضي، تعرض منتخب الناشئين العراقي للخسارة أمام المنتخب السوري بهدف نظيف، والتي أقيمت في ملعب كربلاء.

وقد أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا منتخب العراق للناشئين في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات الصين تايبيه وفلسطين وأوزبكستان.

تتألف التصفيات الآسيوية من عشر مجموعات، حيث يتأهل بطل كل مجموعة إلى نهائيات 2025، بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني. وفي حال تأهل المستضيف، ستصبح أفضل ستة ثواني أيضاً مؤهلة.