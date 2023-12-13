منتخب العراق يهزم نظيره اللبناني في غرب آسيا للناشئين

شفق نيوز/ تمكن منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، من تحقيق الفوز على نظيره اللبناني بنتيجة 3 -0، في ثاني مواجهاته ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة دون 17 عاماً.

وانطلقت المباراة عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الأربعاء في ملعب السعادة بمدينة صلالة العُمانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل للبنان ، سجل الهدف اللاعب احمد ياسر في الدقيقة 34 .

وفي الشوط الثاني سجل منتخب العراق هدفاً آخراً في مرمى لبنان عن طريق اللاعب زين العابدين جاسم في الدقيقة 50 ، بينما سجل العراق هدفه الثالث في مرمى لبنان عن طريق اللاعب زين العابدين جاسم في الدقيقة 72 .

وخسر المنتخب العراقي مباراته الاولى امام المنتخب اليمني بمستهل مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا دون 17 عاماً ، بنتيجة 2-1 .

وتستضيف سلطنة عمان البطولة خلال الفترة من 11 إلى 20 كانون الأول الجاري بمشاركة 8 منتخبات هي: عُمان المستضيف، اليمن، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، الإمارات.