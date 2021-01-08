منتخب العراق ينهي أول وحدة تدريبية بإشراف كاتانيتش استعدادا للقاء الامارات "ودياً"

شفق نيوز/ أنهى المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، اولى وحداته التدريبية في دبي تحضيراً لمواجهة المنتخب الإماراتي ودياً الثلاثاء المقبل ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الوحدة التدريبية الأولى جرت تحت إشراف المدرب كاتانيتش الذي تابع لاعبي المنتخب وشخص لاعبيه عن قرب.

وأشار إلى أن التدريبات جرت بحضور محمد فرحان أمين سر الهيأة التطبيعية.

وقال باسل كوركيس المدير الإداري للمنتخب لوكالة شفق نيوز؛ "لقد ساد جو من التفائل والالفة بين صفوف اللاعبين، وطبقوا كل الخطط التدريبية التي كلفهم بها المدرب كاتانيتش".