سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

منتخب العراق ينهي أول وحدة تدريبية بإشراف كاتانيتش استعدادا للقاء الامارات "ودياً"

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-08T15:43:49+0000
منتخب العراق ينهي أول وحدة تدريبية بإشراف كاتانيتش استعدادا للقاء الامارات "ودياً"

شفق نيوز/ أنهى المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، اولى وحداته التدريبية في دبي تحضيراً لمواجهة المنتخب الإماراتي ودياً الثلاثاء المقبل ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الوحدة التدريبية الأولى جرت تحت إشراف المدرب كاتانيتش الذي تابع لاعبي المنتخب وشخص لاعبيه عن قرب.

وأشار إلى أن التدريبات جرت بحضور محمد فرحان أمين سر الهيأة التطبيعية.

وقال باسل كوركيس المدير الإداري للمنتخب لوكالة شفق نيوز؛ "لقد ساد جو من التفائل والالفة بين صفوف اللاعبين، وطبقوا كل الخطط التدريبية التي كلفهم بها المدرب كاتانيتش".

related

اعتذار مفاجئ لمهاجم المنتخب العراقي والاتحاد "مصدوم"

Date: 2019-09-30 17:38:08
اعتذار مفاجئ لمهاجم المنتخب العراقي والاتحاد "مصدوم"

كاتانيتش يعول على "واقعية كبيرة" بلقاء ايران ويكشف اختلاف اللعب بالبصرة

Date: 2019-11-13 14:12:54
كاتانيتش يعول على "واقعية كبيرة" بلقاء ايران ويكشف اختلاف اللعب بالبصرة

كاتانيتش ينسحب من ملعب الخور احتجاجاً على تصرف مدرب الشرطة

Date: 2019-11-25 19:18:29
كاتانيتش ينسحب من ملعب الخور احتجاجاً على تصرف مدرب الشرطة

كاتانيتش: لن استغني عن المحترفين وسأمنح جميع اللاعبين فرصة بغرب آسيا

Date: 2019-07-30 23:02:57
كاتانيتش: لن استغني عن المحترفين وسأمنح جميع اللاعبين فرصة بغرب آسيا

كاتانيتش يحسم مصير حسين علي مع المنتخب و"لا يعرف" مسرب التشكيلة

Date: 2019-11-30 10:47:11
كاتانيتش يحسم مصير حسين علي مع المنتخب و"لا يعرف" مسرب التشكيلة

صور.. المنتخب العراقي ينهي وحدته التدريبية الأخيرة قبل ودّيتي الأردن واوزبكستان

Date: 2020-11-08 17:50:48
صور.. المنتخب العراقي ينهي وحدته التدريبية الأخيرة قبل ودّيتي الأردن واوزبكستان

منظمو خليجي 24 ينذرون كاتانيتش

Date: 2019-12-05 11:34:06
منظمو خليجي 24 ينذرون كاتانيتش

جيلوان حمد يعلق على عدم مشاركته بلقاء العراق وكمبوديا

Date: 2019-10-15 19:29:23
جيلوان حمد يعلق على عدم مشاركته بلقاء العراق وكمبوديا