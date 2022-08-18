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منتخب العراق ينهي معسكره في إيران ويتجه الى البحرين للمشاركة في بطولة آسيا لكرة اليد

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-18T09:49:02+0000
منتخب العراق ينهي معسكره في إيران ويتجه الى البحرين للمشاركة في بطولة آسيا لكرة اليد

شفق نيوز/ غادر وفد منتخب العراق لكرة اليد للناشئين ، العاصمة الإيرانية طهران منوجهاً إلى المملكة البحرينية للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 9 للناشئين والتي ستقام في المملكة البحرينية  للمدة من 20-31 من الشهر الحالي.

وأوقعت قرعة البطولة الآسيوية منتخب العراق للناشئين في المجموعة الثانية مع منتخبات اليابان والسعودية وقطر والإمارات والكويت.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز؛ ان وفد المنتخب العراقي المغادر للبحرين تألف من رضا عبودي الجاروش عضو الاتحاد مشرفا للمنتخب وظافر صاحب مدرب المنتخب ومحمد كاظم واوات احمد مدربين مساعدين ووسام فاضل مدرب للحراس وعلي مذبوب معالج، واللاعبين مقتدى جلال ومهدي أيمن ومحمد علي سعد وعبد الكريم حسن وجاسم حيدر ومؤمل رؤوف وحسين أحمد ومحمد وزير وكاظم حسن وليث علي وموسى الكاظم ومحمد دلير وروز رفيق ومحمد باسم ومحمد باقر.

وكان منتخب العراق قد أقام معسكر تدريبي في الجمهورية الإيرانية خاض خلالها ثلاث مباريات مع منتخب الناشئين الإيراني.

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